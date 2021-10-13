Поклонська вирушає на дипслужбу в Африку. Путін призначив її послом Росії в Кабо-Верде

Колишню прокурорку анексованого Росією Криму та депутатку Держдуми Росії Наталію Поклонську призначено послом Росії в Кабо-Верде. Відповідний указ підписав президент Росії Володимир Путін. Документ опублікований на офіційному порталі правової інформації.

Інформація про те, що Поклонська може стати послом Росії в Республіці Кабо-Верде, з’явилася наприкінці серпня.

У травні Поклонська заявила, що не буде балотуватися в Держдуму нового скликання, мотивуючи рішення «новою роботою».

Наталія Поклонська була українським прокурором до анексії Криму. Після введення російських військ на півострів у березні 2014 року була призначена прокурором Криму. У 2016 році була обрана в Держдуму за списком «Єдиної Росії». Українські правоохоронці інкримінують Поклонській, зокрема, державну зраду та причетність до незаконної заборони Меджлісу кримськотатарського народу.

Кабо-Верде – невелика держава в Західній Африці, розташована в Атлантичному океані на островах Зеленого Мису. Незалежність колишня колонія Португалії отримала в 70-х роках ХХ століття.