Поклонську можуть відрядити послом Росії в одну з африканських країн – ЗМІ

Колишню прокурорку анексованого Росією Криму та депутатку Держдуми Росії Наталію Поклонську можуть призначити російським послом в африканській Республіці Кабо-Верде, що на островах Зеленого Мису в Атлантичному океані. Про це повідомляють одразу кілька російських ЗМІ.

Згідно з повідомленнями, це питання мають розглянути російські парламентарі, а потім, за процедурою, схвалити президент. Сама Поклонська, як повідомляється, не стала конкретно відповідати щодо її ймовірного призначення.

У травні Поклонська заявила, що не буде балотуватися в Держдуму нового скликання, мотивуючи рішення «новою роботою».

Наталія Поклонська була українським прокурором до анексії Криму. Після введення російських військ на півострів у березні 2014 року була призначена прокурором Криму. У 2016 році була обрана в Держдуму за списком «Єдиної Росії». Українські правоохоронці інкримінують Поклонській, зокрема, державну зраду та причетність до незаконної заборони Меджлісу кримськотатарського народу.