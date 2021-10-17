Влада Кабо-Верде видала США посланця Мадуро

Влада острівної африканської держави Кабо-Верде екстрадувала до США громадянина Венесуели, бізнесмена Алекса Сааба, повідомив Держдепартамент США.

Сааба звинувачують у відмиванні грошей в інтересах режиму венсесуельского президента Ніколаса Мадуро, якого Вашингтон не вважає легітимним главою держави. Сааб має статус спеціального посланця Мадуро.

Рішення про те, що Сааб може бути виданий США, ухвалив у вересні Конституційний суд країни.

49-річний бізнесмен був заарештований за виданим США міжнародним ордером в аеропорту на острові Сал в Кабо-Верде в червні минулого року, коли його літак здійснив посадку для дозаправки на шляху з Венесуели в Іран. Влада Венесуели висловила протест, вказавши на дипломатичний статус Сааба, однак суди в Кабо-Верде не дослухалися до цих аргументів.

Прокурори вважають, що Сааб може стати вагомим свідком у розслідуванні корупції в країні Південної Америки. Американська влада роками домагалася відповідальності Сааба в справі про розслідування продажу золота та нафти у Венесуелі в порушення санкцій США. Сааб та його бізнес-партнер Альваро Пулідо також звинувачуються США в управлінні мережею, яка використовувала продовольчу допомогу, призначену для Венесуели.

Венесуела заявила, що Сааб, якого вона назвала своїм «послом», був викрадений США.

18 жовтня Сааб має постати перед судом у Флориді.