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Блінкен і Кулеба обговорили відновлення суверенітету України на Донбасі і в Криму

Державний секретар США Ентоні Блінкен (п) і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Державний секретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою 2 грудня обговорив питання врегулювання конфлікту на Донбасі та відновлення суверенітету України у міжнародно визнаних кордонах.

Як повідомив речник американського зовнішньополітичного відомства Нед Прайс, зустріч відбулася на полях міністерської зустрічі ОБСЄ у столиці Швеції Стокгольмі.

«Держсекретар Блінкен і міністр закордонних справ Кулеба обговорили необхідність дипломатичного, мирного врегулювання конфлікту на Донбасі і повного відновлення суверенітету України в її міжнародно визнаних кордонах, включно з Кримом, зважаючи на російську агресію, що триває», – йдеться в повідомленні.

За словами Прайса, Блінкен підтвердив відданість Сполучених Штатів незалежності та територіальній цілісності України та наголосив, що «повне виконання Мінських угод є найкращим шляхом уперед».

Держсекретар та міністр закордонних справ також обговорили шляхи поглиблення двосторонніх відносин, додав речник.

Також 2 грудня держсекретар США проводить у Стокгольмі зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, і російська військова ескалація поблизу кордонів України є однією з тем обговорення.

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