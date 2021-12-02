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У Стокгольмі зустрічаються Блінкен і Лавров. Говорять про Україну

Державний секретар США Ентоні Блінкен (л) та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, Стокгольм, 2 грудня 2021 року

У Стокгольмі 2 грудня відбувається зустріч державного секретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Переговори тривають на полях міністерського засідання ОБСЄ.

Перед зустріччю Лавров повідомив, що планує обговорити з американським колегою ситуацію на Донбасі. Блінкен зазначив, що має намір на зустрічі закликати Росію відвести війська від кордону з Україною.

На початку зустрічі Лавров наголосив, що Москва та Вашингтон шукатимуть балансу інтересів. Міністр висловив занепокоєння просуванням НАТО на схід, оскільки воно, за його словами, зачіпає інтереси національної безпеки Росії.

Блінкен сказав, що зустріч із главою російського МЗС є чудовим шансом для чесної розмови. Держсекретар також повідомив, що хотів би обговорити з Лавровим ситуацію в зоні конфлікту в Нагірному Карабаху. Крім іншого, Блінкен планує порушити питання про американців Тревора Ріда і Пола Вілана, які відбувають покарання в російських колоніях. За словами голови Держдепартаменту, обидва вони засуджені несправедливо.

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