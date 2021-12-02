Рада ЄС надасть Україні 31 мільйон євро на зміцнення оборони – Кулеба

Рада ЄС ухвалила рішення надати Україні 31 мільйон євро на зміцнення оборонних спроможностей у рамках новоствореного Європейського фонду забезпечення миру, повідомив 2 грудня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Українська дипломатія наполегливо та системно працювала над досягненням цього результату, і нарешті маємо позитивне рішення – завдяки тривалій та плідній дискусії українських дипломатів із інституціями Євросоюзу та його державами-членами. Пакет допомоги включатиме надання матеріально-технічної допомоги для розвитку та зміцнення потенціалу Збройних сил України за чотирма напрямами: медицини, інженерних спроможностей та заходів із розмінування, мобільності та логістики, кібербезпеки», – написав міністр у твітері.

Він додав, що в Україні «високо цінують цей крок, який вкотре засвідчив стратегічний характер відносин Україна – ЄС».

Дії Росії на кордоні з Україною є частиною її агресії проти Європи, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Про це він сказав, виступаючи в Ризі після засідання саміту міністрів закордонних справ країн НАТО 1 грудня.

За словами Кулеби, розташування російських військ вказує на можливі приготування до нової військової операції Кремля проти України.

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«Ця ситуація в регіоні повинна розглядатися в комплексі: російська військова активність на українських кордонах, використання мігрантів як зброї, енергетична криза в Європі, спроби дестабілізувати Україну зсередини, російські спроби розвалити похитнути нормандський формат і Тристоронню контактну групу, спроби дестабілізувати Балкани, підвищення кількості кібернападів і кампаній із дезінформації – все це є елементами різнопланової російської гібридної агресії проти Європи», – сказав міністр.

Він висловив думку, що наразі Європа «переживає критичний момент» і що «необхідно показати силу, аби уникнути необхідності потім її доводити».

«Україна працює пліч-о-пліч із нашими партнерами, щоб укласти та втілити цілісний пакет стримування. Метою є досягнути простої мети: стримати Росію від військових дій», – пояснив він.

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Кулеба також звинуватив Росію в спробах звинуватити Київ у підготовці до «провокацій, порушень Мінських домовленостей або військового наступу на Донбасі», заявивши натомість, що Росія таким чином намагається «прикрити власні приготування до потенційної атаки». Він повторив, що Київ залишається відданим дипломатичному вирішенню збройного конфлікту.