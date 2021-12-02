Голова Пентагону випадково назвав Росію Радянським Союзом і висловив сподівання, що вторгнення в Україну не буде

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що будь-яка відповідь США на дії Росії щодо України здійснюватиметься як частина зусиль міжнародного співтовариства.

«Все, що ми робимо, буде здійснено як частина зусиль міжнародного співтовариства», – сказав Остін 2 грудня під час візиту до Південної Кореї. Голова Пентагону при цьому випадково назвав Росію колишнім Радянським Союзом, коли сказав, що сподівається на те, що «ми не побачимо вторгнення Радянського Союзу в Україну».

Він закликав Росію «знизити температуру в регіоні» на кордоні з Україною.

Остін виступив після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен, який має зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Стокгольмі 2 грудня, попередив Москву, щоб вона припинила нарощування своїх військ біля кордону з Україною, інакше зіткнеться з санкціями.

На питання, чи буде реакція США суто економічною, Остін відмовився відповідати, сказавши лише, що буде використано «найкращі методи».

За даними Києва, Росія утримує понад 100 тисяч військових і важкої техніки поблизу кордону. Це відбувається після масштабних військових навчань Росії на початку цього року, що викликає побоювання про можливе вторгнення. Росія, яка захопила Крим у 2014 році і підтримує гібридні сили на Донбасі, заперечує планування нападу і звинувачує Україну та її західних союзників в ескалації напруженості.