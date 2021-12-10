В Осло вручать Нобелівську премію миру журналістам з Росії та Філіппін

В Осло 10 грудня відбудеться церемонія вручення Нобелівської премії миру. Її отримають філіппінська журналістка Марія Ресса і Дмитро Муратов, головний редактор російської «Нової газети».

Рішення про особисте вручення ухвалили після того, як такі церемонії інших Нобелівських премій були скасовані вже другий рік поспіль через пандемію COVID-19.

Двоє журналістів були оголошені лауреатами Нобелівської премії на початку жовтня за «їхні зусилля із захисту свободи вираження поглядів» у той час, коли вільна та незалежна журналістика перебуває під загрозою у всьому світі.

«Відсутність віри в демократію означає, що з часом люди відвернуться від демократії, ви отримаєте диктатора, а диктатура веде до війни», – сказав Муратов на пресконференції 9 грудня в Осло.

Деякі уряди «інвестують у брехню, а не в журналістику», додав він.

Муратов, який 24 роки був головним редактором російської «Нової газети», сказав, що «повністю усвідомлює», що премія призначена для всієї журналістської спільноти, яка «зараз переживає труднощі».

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