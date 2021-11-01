Церемонія вручення Нобелівської премії миру відбудеться в Осло у грудні

Церемонія вручення Нобелівської премії миру відбудеться в Осло 10 грудня, повідомив комітет із присудження премії 1 листопада.

Рішення про особисте вручення ухвалили після того, як такі церемонії інших Нобелівських премій було скасовано два роки поспіль через пандемію COVID-19.

Норвезький Нобелівський комітет заявив, що очікує на участь у заході обох лауреатів цього року, філіппінської журналістки Марії Ресси та Дмитра Муратова, головного редактора російської «Нової газети».

Читайте також: Нобелівську премію миру отримали два журналісти, які викривають авторитаризм

Окрім того, в церемонії візьме участь голова Світової продовольчої програми ООН Девід Бізлі. Програма отримала Нобелівську премію миру у 2020 році, але церемонію особистого вручення в Осло було скасовано.

Лауреати інших Нобелівських премій отримають відзнаки у своїх країнах, повідомив Нобелівський комітет у вересні.