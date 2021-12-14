США та ЄС засудили вироки журналістові Лосику та опозиціонерам у Білорусі

Сполучені Штати засудили суворі вироки білоруським опозиційним активістам та журналісту Ігорю Лосіку, винесені у вівторок. У заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена вироки Сергію Тихановському, Миколі Статкевичу, Ігорю Лосику та іншим обвинуваченим називали політично мотивованими.

Під час процесу над ними, як мовиться у заяві, не дотримувалося верховенства закону.

«Ні засуджені, ні білоруський народ не заслуговують на ці жорстокі репресії», – заявив держсекретар.

США вважають вирок новим свідченням того, що влада Білорусі не поважає своїх міжнародних зобов’язань щодо дотримання прав людини. У заяві міститься заклик звільнити засуджених, а також ще понад 900 громадян Білорусі, визнаних політв’язнями.

Також США закликають режим Олександра Лукашенка припинити репресії, розпочати діалог з опозицією та провести вільні та чесні вибори.

Євросоюз також засудив вироки. У заяві зовнішньополітичного відомства ЄС йдеться про те, що Євросоюз готовий розглянути нові санкції проти офіційного Мінська.

Позаштатного консультанта Білоруської служби Радіо Свобода Ігоря Лосика засуджено судом у Гомелі до 15 років колонії посиленого режиму. Стільки ж отримав блогер Володимир Циганович. Членів команди Сергія Тихановського Артема Сакова та Дмитра Попова засудили до 16 років ув1язнення. Один із лідерів білоруської опозиції Микола Статкевич отримав 14 років. Сам Сергій Тихановський, чоловік опозиційної лідерки Світлани Тихановської, засуджений до 18 років позбавлення волі. Усіх визнано винними в організації масових заворушень, якими суд вважав протести проти результатів президентських виборів.

Дружина Сергія Тихановського Світлана, яка була змушена залишити Білорусь, в інтерв’ю телеканалу «Настоящее время» (створений Радіо Свобода за участі «Голосу Америки») назвала вирок «особистою помстою Лукашенка».

Президент медіакорпорації Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Джеймі Флай заявив, що поводження режиму Лукашенка з Ігорем Лосиком заслуговує на осуд: «Закритий судовий процес над ним та іншими обвинуваченими впродовж останніх пʼяти місяців був обурливою пародією на справедливість. Ми знову закликаємо режим Лукашенка припинити напади на новинні організації, журналістів та блогерів, таких як Ігор, та дозволити йому повернутися до дружини та доньки».

Суд розпочався 24 червня, засідання відбувалися на території слідчого ізолятора у Гомелі в закритому режимі. Фігуранти справи з моменту затримання провели за ґратами понад півтора року. Усіх було затримано ще до президентських виборів та початку протестів.

На суді не могли бути присутніми родичі та близькі обвинувачених, доступ до висвітлення процесу не отримав жодний недержавний засіб інформації. Микола Статкевич відмовився від участі у суді, захисницю Сергія Тихановського Наталю Мацкевич виключили з колегії адвокатів.