Лукашенко ввів покарання за заклики до санкцій – до 12 років ув’язнення

Олександр Лукашенко підписав закон про кримінальну відповідальність за заклики до запровадження санкцій проти Білорусі.

Згідно з документом, порушникам загрожуватиме: до шести років позбавлення волі – у разі, якщо заклики до санкцій звернені до пересічних осіб; до десяти років – якщо заклики звернені до закордонних організацій та влади; і до 12 років – якщо заклики вчинені посадовою особою з використанням службових повноважень та призвели до обмеження торгівлі, потрапляння держпідприємств у списки санкцій, а також до «інших тяжких наслідків».

У Лукашенка ці заходи називають «адекватною відповіддю на спроби заподіяти шкоду національній безпеці з боку деструктивних сил».

З серпня минулого року, після президентських виборів у Білорусі та масових репресій щодо протестувальників, Захід регулярно розширює санкції щодо білоруської влади. Під обмеження потрапила майже вся економіка Білорусі, включаючи найбільші державні компанії, а також десятки чиновників, суддів, правоохоронців та державні ЗМІ.

При цьому наприкінці листопада Лукашенко називав збиток Білорусі від західних санкцій «мізерним».

Плани запровадити кримінальну відповідальність за заклики до санкцій неодноразово озвучували і російські чиновники, зокрема депутати Держдуми та члени Ради Федерації.