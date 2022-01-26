Польща почала будівництво огорожі на кордоні з Білоруссю

Польща на тлі мігрантської кризи почала зводити на кордоні з Білоруссю укріплені загородження. Вздовж кордону зведуть стіну заввишки 5,5 метри та завдовжки 186 кілометрів.

«Почалося будівництво загородження на польсько-білоруському кордоні. Сьогодні прикордонна варта передала підрядникам майданчики під будівництво», – йдеться у повідомленні відомства 25 січня.

Вартість проєкту оцінюється в 353 млн євро. Передбачається, що стіну збудують до червня.

Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Каміньський раніше повідомляв, що огорожа складатиметься з кількох ліній захисту та буде оснащена сучасними електронними пристроями, зокрема датчиками руху та камерами денного та нічного бачення. Нагорі будуть закріплені рулони колючого дроту.

Аналогічну огорожу на кордоні з Білоруссю будує Литва. Зведення 500-кілометрової стіни має завершитися до вересня 2022 року, на це виділено 152 млн євро. Також на кордоні планується встановити огорожу з колючого дроту та відеоспостереження.

Польща, як і Литва та Латвія, влітку 2021 року зіткнулася з міграційною кризою. Влада ввела вздовж кордону надзвичайний стан, було ухвалено рішення про будівництво паркану на кордоні з Білоруссю. Наразі на кордоні Білорусі та Польщі встановлено тимчасове загородження з колючого дроту. У жовтні близько 70 мігрантів спробували прорвати огорожу на кордоні.

Прикордонники Латвії, Литви та Польщі вважають, що до цього причетна влада Білорусі, яка за гроші доставляє біженців до Мінська за допомогою державної туристичної компанії, а потім привозить їх на кордон. Білорусь це заперечує.