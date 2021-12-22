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Новини | Міжнародні

ООН закликає Білорусь і Польщу вирішити «жахливу ситуацію» на кордоні

Курдські мігранти з Іраку на білорусько-польському кордоні

Управління ООН з прав людини стверджує, що Білорусь і Польща змушують мігрантів і біженців переміщуватися у межах прикордонної смуги, часто залишаючи цих людей у холоді, без їжі, чистої води та безпечного притулку.

Агентство ООН закликало обидві країни полегшити «жахливі умови» для тих, хто перебуває на кордоні, заявивши, що деяким із цих людей погрожують або і бʼють білоруські сили безпеки.

Європейський союз звинувачує режим Олександра Лукашенка в тому, що він ввозить мігрантів і спрямовує їх до кордонів країн-членів обʼєднання – Польщі, Латвії та Литви, щоб помститися за санкції, запроваджені блоком через жорстоке придушення торішніх протестів після суперечливих президентських виборів.

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