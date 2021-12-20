Amnesty International: мігрантів у Білорусі били, катували та нацьковували на них собак

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International опитала 75 людей, яких заманили до Білорусі «неправдивими обіцянками легкого перетину кордону з Європейським Союзом», повідомляє білоруська служба Радіо Свобода. У звіті правозахисники перерахували численні порушення їхніх прав.

Мігранти, переважно з Іраку, а також громадяни Лівану, Сирії та Судану, розповіли правозахисникам, що в Білорусі мали місце побиття, катування та інше жорстоке поводження. У тому числі йдеться про позбавлення їжі, води, житла та крадіжки телефонів та грошей чи вимагання хабарів з боку білоруських силовиків.

Правозахисники зазначили, що «люди, у тому числі сім’ї з дітьми, які часто потребували негайної допомоги, зазнавали побиття кийками і прикладами та цькування собаками з боку білоруських силовиків». Один із сирійських мігрантів розповів, як силовики погрожували спустити на них собак, якщо люди швидко не побіжать до польського кордону. Білоруські солдати наздоганяли деяких мігрантів, що бігли повільно, і били їх кийками.

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Представник курдської родини із Сирії розповів, як їм довелося прожити на кордоні 20 днів, вони не мали чим годувати дітей, а білоруські та польські війська їм не допомагали.

Amnesty International також звинуватила польську сторону в порушенні міжнародних угод. Зокрема, польські війська, згідно зі звітом, відтіснили мігрантів до Білорусі, звідки вони прийшли, попри річку зі швидкою течією, яку треба було швидко перетнути, щоб не потонути.

У звіті також зазначається, що Європейська комісія не вжила жодних заходів проти зловживань.

«Більше того, 1 грудня 2021 року Європейська комісія запропонувала тимчасові надзвичайні заходи, які можуть дозволити Латвії, Литві та Польщі відступити від правил ЄС, у тому числі шляхом утримання шукачів притулку на кордоні протягом 20 тижнів із мінімальними гарантіями та полегшеною депортацією. Цей крок є невиправданим і послабить правову базу ЄС щодо міграції та надання притулку», – заявили в організації.

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Представниця Amnesty Дженніфер Фостер закликала Білорусь «негайно припинити це насильство», а Євросоюз – перестати відмовляти мігрантам «у можливості уникнути цих кричущих порушень, не кажучи вже про повернення їх до Білорусі, де люди стикатимуться з ними знову і знову».

Міністерства закордонних справ Білорусі, Польщі, а також Європейська комісія не коментували заяви правозахисників.

Міграційна криза на кордоні Білорусі з Польщею, Литвою та Латвією почалася влітку 2021 року. Попри вжиті заходи – будівництво огорож, посилення кордонів та введення надзвичайного стану у прикордонних районах, – мігранти з Сирії, Іраку та інших країн Близького Сходу все одно масово рушили до Білорусі, а потім на кордон зі спробами його перетнути.

У Євросоюзі стверджують, що криза викликана діями білоруської влади, яка заманює мігрантів з Близького Сходу до країни і створює всі умови для того, щоб вони намагалися перетнути кордон з ЄС без необхідних документів. Олександр Лукашенко звинувачення заперечує та стверджує, що мігранти самі дійшли до кордону.