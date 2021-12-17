Понад 50 кілометрів вже укріплено – Шмигаль про посилення кордону з Білоруссю

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про укріплення кордонів. Відповідаючи на питання щодо термінів закінчення будівництва укріплень на кордоні з Білоруссю у Верховній Раді, Шмигаль розповів, що робота ведеться в двох напрямках – цивільної та прикордонної інфраструктури.

«Урядом і МВС, Державною прикордонною службою розроблена програма розбудови державного кордону: окремо цивільної інфраструктури, пунктів пропуску на основі Міністерства інфраструктури і окремо – інфраструктури прикордонної, яка захищає нашу державу з усіх сторін, не лише зі сторони однієї з держав», – сказав він.

Шмигаль додав, що наразі на укріплення кордону вже виділені кошти з резервного фонду, зокрема, укладені контракти на закупівлі колючого дроту.

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«Робляться відповідні укріплення, станом на сьогодні це вже понад 50 кілометрів на тих ділянках, де найбільш ймовірні, скажімо так, певні дії зі сторони інших держав. Відповідно, ця робота активно продовжується з дня на день», – додав голова уряду.

Уряд у листопаді виділив Державній прикордонній службі 21 мільйон гривень для інженерно-технічного облаштування державного кордону, повідомила у вівторок пресслужба уряду.

У ДПСУ згодом повідомили, що в рамках спеціальної прикордонної операції «Полісся» на кордоні з Білоруссю встановлено додаткові контрольні пости, патрулюються під’їзні шляхи та забезпечено повітряний моніторинг лінії кордону.