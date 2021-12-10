Держприкордонслужба закупила 60 дронів для охорони кордону з повітря

У Держприкордонслужбі повідомили про закупівлю 60 комплексів безпілотних літальних апаратів загальною вартістю майже 50 мільйонів гривень для охорони кордону з повітря.

«Комплекси призначені для здійснення повітряного моніторингу з метою виявлення порушників на віддалених та важкодоступних ділянках державного кордону, здійснення фото та відеофіксації виявлених правопорушень, оперативного реагування на зміни обстановки а також зменшення навантаження на особовий склад», – повідомив начальник інженерно-авіаційної служби безпілотних авіаційних систем авіаційного управління адміністрації Держприкордонслужби Андрій Коваленко.

Як передає сайт ДПСУ, наразі спецкомісія здійснює приймання дронів від постачальника. Загалом отримано 8 комплексів, до складу яких входять 24 безпілотних літальних апарати з найсучаснішим моніторинговим обладнанням. Ще 12 таких комплексів (36 дронів) планується отримати до кінця поточного року.

Повідомляється, що до складу кожного комплексу входять три безпілотних літальних апарати DJI Matrice 300 з системами розпізнавання перешкод. Також комплекси включають пульти дистанційного керування, комбіновані підвіси з камерами денного бачення, телевізійними камерами та лазерними далекомірами.

Дрони можуть використовуватися в радіусі до 15 км від оператора як вдень, так і вночі.

Нині Україна постала перед низкою викликів щодо безпеки своїх кордонів у звʼязку з військовою присутністю Росії біля кордонів з одного боку, і міграційною кризою на кордонах сусідніх Польщі та Білорусі – з іншого.