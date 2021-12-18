RFE/RL закликає звільнити фрілансера білоруської служби Кузнечика

Президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) Джеймі Флай висловив глибоку стурбованість щодо стану здоров’я та безпеки фрілансера Білоруської служби Андрія Кузнечика і закликав владу негайно звільнити його.

Журналіста 27 листопада затримали агенти білоруських служб безпеки. Він досі залишається під вартою, попри завершення двох призначених йому поспіль 10-денних арештів.

«Андрій Кузнечик відсидів ці арешти. Наскільки нам відомо, білоруська влада продовжує утримувати його, по суті, як заручника. Андрію має бути дозволено негайно повернутися до його родини. Журналістика не злочин», – наголошує у своїй заяві Флай.

Кореспонденти та оператори RFE/RL протягом кількох років перебувають у Білорусі під тиском чиновників з оточення авторитарного лідера Олександра Лукашенка.

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Білоруський суд 3 грудня визнав екстремістськими канали Білоруської служби Радіо Свобода у Телеграмі та на YouTube.

Кузнечик перестав виходити на звʼязок із колегами 25 листопада. Згодом стало відомо про його затримання. У квартирі журналіста відбувся обшук: силовики забрали телефони, компʼютери та іншу техніку.

Проурядові телеграм-канали повідомили, що 26 листопада Заводський районний суд Мінська визнав Андрія винним у «дрібному хуліганстві» та засудив його до 10 діб увʼязнення. Після закінчення цього терміну журналіста було засуджено ще до 10 діб арешту за тією ж статтею.

Кузнечик себе винним у хуліганстві не визнав.