На півдні Угорщини розбився автомобіль з мігрантами, сім людей загинули

Влада Угорщини повідомляє, що семеро людей загинули і четверо були поранені після того, як автомобіль із мігрантами врізався в будинок поблизу кордону з Сербією.

Інцидент стався пізно ввечері 13 грудня в селі Морахалом на півдні країни, коли водій автомобіля відмовився зупинитися для поліцейської перевірки і намагався втекти на великій швидкості, повідомляє поліція.

Автомобіль, який мав сербські номери і перевозив 10 мігрантів, врізався в будинок і перекинувся.

У поліції повідомили, що водія, який також поранений, затримали, проти нього відкриють кримінальне провадження за фактом торгівлі людьми і спричинення смертельної масової ДТП.

Так званий Балканський шлях до багатших країн Європейського союзу використовують мігранти та біженці, рятуючись від конфліктів, труднощів і переслідувань.

Кількість мігрантів, які нелегально в’їжджають до ЄС, перетинаючи Західні Балкани, цього року зросла майже вдвічі, повідомило прикордонне агентство блоку Frontex у серпні, більшість приїжджає з Сирії та Афганістану.