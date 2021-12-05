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Папа Римський заявив, що Європа ігнорує проблеми мігрантів

Понтифік побував на грецькому острові Лесбос (фото ілюстративне)

Звертаючись до шукачів притулку, які живуть на грецькому острові Лесбос, папа Римський Франциск назвав нехтування мігрантами з боку Європи «крахом цивілізації».

«На карті стоїть майбутнє всіх, яке буде спокійним лише якщо буде інтегрованим... Годі рятувати себе самих, захищаючись від бідніших, які стукають до наших дверей», – сказав Римо-католицький понтифік під час свого візиту 5 грудня до наметового табору Мавровуні.

Папа заявив, що дехто у Європі «наполегливо розглядає цю проблему як справу, яка їх не стосується». Таке ставлення, сказав папа Франциск, «засуджує на смерть тих, хто перебуває на межі».

Табір, у якому перебуває близько 2300 шукачів притулку з Афганістану, Сирії, Іраку та інших країн, є в центрі хвилі мігрантів, які намагаються потрапити до Європи останніми роками.

Востаннє Франциск відвідав Лебос у 2016 році, коли острів був головною точкою входу в Європу для понад 1 мільйона людей, які рятувалися від війни в Сирії та Іраку. За його словами, відтоді «в питанні міграції мало що змінилося».

Попереднього візиту понтифік привіз до Італії папським літаком 12 сирійських біженців-мусульман. Цього разу про таке рішення нічого не повідомляється.

Візит папи Франциска став частиною п’ятиденної поїздки на Кіпр і в Грецію, звідки проблема мігрантів перемістилася в бік кордону Білорусі і Польщі, де на кордоні застрягли тисячі мігрантів.

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