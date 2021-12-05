Папа Римський заявив, що Європа ігнорує проблеми мігрантів

Звертаючись до шукачів притулку, які живуть на грецькому острові Лесбос, папа Римський Франциск назвав нехтування мігрантами з боку Європи «крахом цивілізації».

«На карті стоїть майбутнє всіх, яке буде спокійним лише якщо буде інтегрованим... Годі рятувати себе самих, захищаючись від бідніших, які стукають до наших дверей», – сказав Римо-католицький понтифік під час свого візиту 5 грудня до наметового табору Мавровуні.

Папа заявив, що дехто у Європі «наполегливо розглядає цю проблему як справу, яка їх не стосується». Таке ставлення, сказав папа Франциск, «засуджує на смерть тих, хто перебуває на межі».

Табір, у якому перебуває близько 2300 шукачів притулку з Афганістану, Сирії, Іраку та інших країн, є в центрі хвилі мігрантів, які намагаються потрапити до Європи останніми роками.

Востаннє Франциск відвідав Лебос у 2016 році, коли острів був головною точкою входу в Європу для понад 1 мільйона людей, які рятувалися від війни в Сирії та Іраку. За його словами, відтоді «в питанні міграції мало що змінилося».

Попереднього візиту понтифік привіз до Італії папським літаком 12 сирійських біженців-мусульман. Цього разу про таке рішення нічого не повідомляється.

Візит папи Франциска став частиною п’ятиденної поїздки на Кіпр і в Грецію, звідки проблема мігрантів перемістилася в бік кордону Білорусі і Польщі, де на кордоні застрягли тисячі мігрантів.