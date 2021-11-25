Щонайменше 27 мігрантів потонули в Ла-Манші

Щонайменше 27 мігрантів загинули, коли затонув їхній гумовий човен, в якому вони намагалися перетнути Ла-Манш із Франції до Великої Британії 24 листопада.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін заявив, що на човні перебували 34 людини.

За його словами, французька поліція вже затримала чотирьох перевізників, які можуть бути відповідальними за трагедію.

Франція і Британія співпрацюють, щоб зупинити міграцію через Ла-Манш, але також звинувачують один одного в недостатніх зусиллях.

Президент Емманюель Макрон заявив, що Франція не дозволить перетворити Ла-Манш на «кладовище».

Він закликав збільшити фінансування прикордонного агентства Європейського союзу Frontex і провести екстрену зустріч міністрів європейських урядів для вирішення питань міграції.

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон скликав засідання урядового кризового комітету і сказав, що він «шокований, вражений і глибоко засмучений».

Він закликав Францію зробити більше, щоб зупинити потік мігрантів, заявивши, що зусилля Парижа з патрулювання узбережжя недостатні.

За даними Франції, з початку року через Ла-Манш до Великої Британії спробували дістатися 31 500 осіб, а 7 800 людей врятували в морі.

За даними британської влади, цього року більше ніж 25 000 людей прибули нелегально, що втричі більше, ніж у 2020 році.