Парламент Литви продовжив дію надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю та в таборах мігрантів, які прибули звідти.

Рішення, схвалене Сеймом, продовжує дію надзвичайного стану в межах 10 км від кордону та в таборах для мігрантів до 14 січня.

В МВС країни пояснили, що рішення ухвалене, щоб «запобігти можливим провокаціям на прикордонних пунктах пропуску».

На сьогоднідо Литви прибуло понад 4200 мігрантів.

Багато тисяч іракців та інших мігрантів з Близького Сходу, які сподіваються поїхати на Захід, залишаються в розгорнутих таборах в Білорусі неподалік від кордону.

Міграційна криза на кордоні Білорусі з Польщею, Литвою та Латвією почалася влітку 2021 року. Попри вжиті заходи – будівництво огорож, посилення кордонів та введення надзвичайного стану у прикордонних районах, – мігранти з Сирії, Іраку та інших країн Близького Сходу все одно масово рушили до Білорусі, а потім на кордон зі спробами його перетнути.

У Євросоюзі стверджують, що криза викликана діями білоруської влади, яка заманює мігрантів з Близького Сходу до країни і створює всі умови для того, щоб вони намагалися перетнути кордон з ЄС без необхідних документів. Олександр Лукашенко звинувачення заперечує та стверджує, що мігранти самі дійшли до кордону.

Раніше ЄС ввів пакет санкцій проти Білорусі за її дії у зв’язку з міграційною кризою.