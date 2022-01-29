Литва встановить камери вздовж усього кордону з Білоруссю

Литва планує встановити камери спостереження на усій ділянці кордону з Білоруссю, заявила прем’єр-міністр Інгріда Шимоніте.

Кордон протяжністю приблизно 680 кілометрів, що є також кордоном ЄС з Білоруссю, став ареною кризи з частю переважно близькосхідних мігрантів, яких, за словами ЄС, Білорусь навмисно допустила до кордону.

«Дуже важливо, що камери будуть встановлені вздовж усього кордону ще цього року», – сказала Шимоніте, відвідуючи прикордоння 28 січня.

Близько половини прикордонної зони вже обладнано камерами.

Найбільш вразливі для міграційних потоків ділянки вже посилено. Довжина загородження з колючого дроту становить наразі близько 200 кілометрів, і роботи тривають. На додачу до огорожі з колючого дроту встановлюється чотириметровий паркан із колючим дротом.

ЄС звинуватив режим білоруського лідера Олександра Лукашенка у переправленні мігрантів до кордонів Польщі, Латвії та Литви. Наприкінці минулого року ЄС заявив, що це частина «гібридної атаки» у відповідь на західні санкції проти режиму Лукашенка. Білорусь все заперечила та розкритикувала ЄС за те, що блок не приймає мігрантів.

Польща також зробила кроки у відповідь на міграційну кризу, у тому числі побудувала паркан із колючого дроту та зосередила тисячі солдатів уздовж свого 400-кілометрового кордону з Білоруссю.