Міграційна криза: Литва встановила вже 150 кілометрів колючого дроту на кордоні з Білоруссю

Литва облаштувала 150 кілометрів кордону з Білоруссю колючим дротом через наплив нелегальних мігрантів. Також встановлено понад 10 кілометрів стаціонарних шлагбаумів, повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці голова Комітету національної безпеки і оборони Сейму Литви Лаврінас Касчунас, передає білоруська служба Радіо Свобода.

«Закінчуємо рік з таким результатом: на кордоні встановлено 150 кілометрів 436 метрів шестиспірального колючого дроту та збудовано понад 10 кілометрів стаціонарних загороджувачів, які неможливо розрізати», – написав він.

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За словами Касчунаса, будівництво 680-кілометрової огорожі на кордоні має завершитися до осені 2022 року. Він додав, що вже підписані договори на встановлення систем моніторингу, які контролюватимуть паркан. На його думку, це створить перешкоду як для мігрантів, так і для контрабандистів з Білорусі.

У той же час значний потік мігрантів, який прямував через Білорусь до Європейського Союзу, поступово почав знижуватися.

У п’ятницю прикордонна служба Польщі повідомила, що 30 грудня зафіксовано 23 спроби порушення кордону. У районі Наравки та Біловежі польські силовики виявили пошкоджені прикордонні загородження, а в районі Черемхи група з 14 мігрантів намагалася нелегально перетнути кордон.

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Водночас, наприклад, 29 грудня порушень при перетині польсько-білоруського кордону взагалі не зафіксовано.

Така ж ситуація спостерігалася минулої ночі на кордоні з Литвою, повідомляє видання delfi.lt з посиланням на литовську Державну прикордонну службу. Це вже сьомий випадок з початку серпня, коли прикордонники за добу не зафіксували жодної спроби незаконного перетину литовського кордону з Білорусі. На початку цього тижня за день повертали назад від чотирьох до 18 осіб.