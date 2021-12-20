Президенти України, Литви та Польщі в Гуті говорили про міграційну кризу і російську ескалацію – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Гуті з президентами Польщі та Литви Анджеєм Дудою та Гітаносом Науседою 20 грудня. Під час спільної пресконференції він повідомив про підписання спільної декларації.

Зеленський звернув увагу, що це – перша зустріч лідерів країн «Люблінського трикутника».

«Вона (зустріч – ред.) засвідчила єдність наших позицій, оцінок, єдність наших підходів як щодо найбільш актуальних питань для наших держав, так і щодо ключових викликів у нашому регіоні. Доказом такої єдності стало підписання підсумкової нашої сьогоднішньої декларації – підсумків сьогоднішнього саміту. Важливою темою наших перемовин стала міграційна криза, що триває на кордонах країн ЄС і Білорусі, в її оцінках ми солідарні з нашими польськими та литовськими партнерами. Задля невдачі будь-яких спроб повторити такий самий сценарій в Україні ми активно зміцнюємо власний кордон», – розповів президент.

Він додав, що іншою темою розмови було нарощування російських військ на окупованих територіях та біля кордонів України. За словами Зеленського, він розповів польському та литовському колегам про роботу Києва в рамках Тристоронньої контактної групи, Мінського майданчика, спроби організувати зустріч у «нормандському форматі».

«Важливо, що спільна декларація фіксує чітку підтримку членства України в Євросоюзі та НАТО, боротьбу з російською агресією. Сьогодні ми скоординували кроки з підтримки нашої європейської та євроатлантичної інтеграції на наступний 2022 рік», – заявив він.

Зеленський назвав взаємодію з Польщею та Литвою «важливим елементом» зовнішньої політики України і подякував Дуді та Науседі за візит до Гути.

За словами президента, у Гуті також найближчими днями відбудеться конференція всіх послів України.

Тристороння зустріч президентів України, Литви і Польщі Володимира Зеленського, Гітанаса Науседи і Анджея Дуди почалася в державній резиденції «Синьогора» в Івано-Франківській області 20 грудня.