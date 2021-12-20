«Не хочемо, щоб Польща пішла шляхом Росії». У польських містах відбулися акції за свободу ЗМІ

У Варшаві й інших польських містах 19 грудня відбулися акції проти закону, який, за словами критиків, спрямований на обмеження свободи ЗМІ.

Маніфестанти з гаслами «Вільні люди, вільні медіа» закликали президента Анджея Дуду ветувати документ.

Серед учасників акції були голова найбільшої опозиційної партії «Громадянська платформа», колишній прем’єр Польщі Дональд Туск, колишній кандидат на посаду президента від «Громадянської коаліції» Малгожата Кідава-Блоньська й інші політики, журналісти й активісти.

Одним із організаторів протестів у Варшаві та інших польських містах виступив «Комітет захисту демократії». Активісти опублікували звернення, в якому заявили, що нинішні дії влади – це найсерйозніший удар по свободі слова у Польщі з 1989 року.

«Владна партія та її прислужники хочуть закрити незалежні ЗМІ, бо розуміють, що їх найнебезпечнішим противником є правда. Так почалося правління Володимира Путіна в Росії. Телеканал НТВ, який критикував владу, був придбаний державним концерном «Газпром» у 2001 році. Ми не згодні з тим, що Польща пішла тим самим шляхом, що і Росія, і Угорщина. Ми вимагаємо економічної свободи для незалежних ЗМІ», – сказано у зверненні.

Законопроєкт, який пройшов через парламент 17 грудня, посилить правила щодо іноземної власності на ЗМІ і змусить американську медіакомпанію Discovery Inc. продати контрольну частку TVN, найбільшої телевізійної мережі Польщі, яка оприлюднює критичні матеріали про правий уряд країни.

Законопроєкт, який ще не підписав президент Анджей Дуда, призвів до побоювань щодо свободи ЗМІ і погіршив відносин між Польщею та Сполученими Штатами Америки.

Польські урядовці захищають документ, стверджуючи, що для національної безпеки важливо гарантувати, що жодна компанія за межами Європи не зможе контролювати компанії, які допомагають формувати громадську думку.

Вашингтон закликав владу Польщі не ухвалювати цей закон.

За словами критиків, крок проти іноземних медіагруп є частиною все більш авторитарного порядку денного владної партії «Право і справедливість» (PiS), яка призвела до суперечки Варшави з Європейським союзом щодо прав ЛГБТ і судової реформи.