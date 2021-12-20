Зеленський почав зустріч із президентами Литви і Польщі в «Синьогорі»

У державній резиденції «Синьогора» в Івано-Франківській області 20 грудня розпочалася тристороння зустріч президентів України, Литви і Польщі Володимира Зеленського, Гітанаса Науседи і Анджея Дуди, повідомила пресслужба українського голови держави.

Польський і литовський лідери зранку прибули до резиденції, де їх зустрів український президент.

«Після неформального спілкування розпочалася тристороння зустріч. Після її завершення буде підписано спільну заяву президентів України, Польщі й Литви», – йдеться в повідомленні.

Володимир Зеленський, Гітанас Науседа й Анджей Дуда також зустрінуться з представниками ЗМІ, додали в пресслужбі президента.

Зеленський анонсував цю зустріч 14 грудня. Тоді ж у канцелярії президента Польщі уточнили, що сторони обговорять «безпекову ситуацію в нашому регіоні».

На початку цього місяця президент України Володимир Зеленський, президент Литви Гітанас Науседа і президент Польщі Анджей Дуда у спільній заяві закликали міжнародну спільноту посилити санкції проти Росії через її агресію проти України і знову закликали Кремль до деескалації ситуації і відведення своїх військ від кордонів України і її окупованих територій.

Люблінський трикутник – регіональний альянс для політичного, економічного, культурного й соціального співробітництва між Литвою, Польщею та Україною, метою якого є зміцнення діалогу між країнами, підтримка інтеграції України в Європейський союз та НАТО і спільна протидія російській агресії в Україні. Спільну декларацію про створення такого обʼєднання міністри закордонних справ трьох країн підписали 28 липня 2020 року в Любліні.