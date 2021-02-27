Голова МЗС Литви про «Люблінський трикутник»: «наближає євроінтеграцію України»

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що ініціатива «Люблінський трикутник», яка об’єднує Україну, Литву і Польщу, наближає євроінтеграцію України.

На запитання в «Суботньому інтерв’ю», чи вважає він, що такий формат буде ефективним, і яких результатів очікує від його роботи, міністр відповів: «Ми тільки розпочали. Була поки лише одна зустріч «Люблінського трикутника» – я маю на увазі, з моєю участю як міністра».

«Думаю, що цей формат дуже корисний. І я впевнений, що цей формат можна розширити, говорити не лише про політику. Ми могли б обговорювати також спільну історію, геополітику, економіку та багато інших речей. Така комунікація дозволяє певною мірою структурувати нашу співпрацю», – сказав він.

«Це, безперечно, дуже корисно і наближає євроінтеграцію України», – наголосив також Ландсберґіс.

«Люблінський трикутник» – тристоронній формат взаємодії України, Литви та Польщі, створений міністрами закордонних справ цих країн у липні 2020 року.

Учасники формату домовилися координувати дії задля захисту міжнародного права у контексті російської агресії проти України, як у тристоронній координації, так і в міжнародних організаціях: НАТО, ООН, ЄС, Раді Європи й ОБСЄ.

Перше засідання «Люблінського трикутника» міністри закордонних справ України, Литви і Польщі провели 29 січня в онлайн-форматі.