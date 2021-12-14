Зеленський анонсував візит в Україну президентів Польщі та Литви

Президент України Володимир Зеленський повідомив про планований візит в Україну лідерів Литви та Польщі.

«Буду радий вітати за кілька днів в Україні президентів Польщі Анджея Дуду та Литви Ґітанаса Науседу. Уперше зустрінемось особисто у форматі Люблінського трикутника. Ціную цей прояв солідарності й підтримки! Спільно поглиблюємо стратегічне партнерство України, Польщі та Литви», – написав Зеленський у твітері, не уточнивши деталей планованого заходу.

У канцелярії президента Польщі уточнили, що саміт Люблінського трикутника відбудеться 20 грудня, сторони обговорять «безпекову ситуацію в нашому регіоні».

Люблінський трикутник – регіональний альянс для політичного, економічного, культурного й соціального співробітництва між Литвою, Польщею та Україною, метою якого є зміцнення діалогу між країнами, підтримка інтеграції України в Європейський союз та НАТО і спільна протидія російській агресії в Україні. Спільну декларацію про створення такого обʼєднання міністри закордонних справ трьох країн підписали 28 липня 2000 року у Любліні.