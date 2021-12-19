Литва готова передати Україні летальну зброю – голова Міноборони

Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що Литва готова передати Україні летальну зброю, повідомляє видання LRT.

«Необхідно всіляко підтримати Україну, і Литва готова до цього, включно з переданням Україні летальної зброї», – заявив 19 грудня Анушаускас у Руклі (Литва).

Водночас він не уточнює, яку саме зброю Литва має намір передати Україні.

«Я не буду зараз відповідати прямо, це питання багатосторонньої угоди, оскільки залучено кілька держав, не лише донор і одержувач озброєнь, але також виробник і постачальник», – сказав Анушаускас

Про готовність Литви передати Україні летальну зброю Анушаускас розповів на спільній пресконференції з міністром оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, яка прибула до Литви з візитом до солдатів своєї країни.

Це перший візит за кордон німецького голови Міноборони після обрання нового уряду Німеччини у грудні 2021 року.