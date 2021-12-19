Міністр оборони Німеччини: соратникам Путіна треба пригрозити, що їх не пустять у Париж

Міністр оборони в новому уряді Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що до нового санкційного пакета, який може бути введений у дію у разі широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, мають бути внесені санкції проти оточення президента Росії Володимира Путіна.

«Ті, хто несе відповідальність за агресію, повинні відчути наслідки, для себе особисто – наприклад, що вони не зможуть більше з’їздити на Єлисейські поля до Парижа за покупками», – сказала Ламбрехт в інтерв’ю газеті Bild am Sonntag.

Персональні санкції, як правило, передбачають заборону на в’їзд до Євросоюзу і заморожування активів.

Міністр оборони Німеччини, яка представляє найсильнішу партію владної коаліції – соціал-демократів, зазначила, що Росія є агресором стосовно України. Вона додала, що «добре розуміє побоювання українців» у зв’язку із зосередженням біля кордонів з Україною великого угруповання російських військ.

«Ми маємо зробити все можливе, щоб зупинити ескалацію. Це також включає загрозу жорстких санкцій», – заявила міністр. При цьому вона уникла відповіді на запитання про те, чи може бути внесений до списку санкцій газопровід «Північний потік – 2».

На запитання про можливе відправлення на Україну солдатів бундесверу Ламбрехт відповіла: «Ми маємо вичерпати всі варіанти дипломатії та економічних санкцій».

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес в ефірі телеканалу Spectator TV напередодні назвав малоймовірним відправлення британських військ до України, оскільки вона не є членом НАТО.

Можливість відправлення в країну американських військових раніше відкинув Білий дім.

Міністр оборони України Олексій Резніков визнав, що у разі озброєної агресії Україні доведеться захищатися самостійно. При цьому він зазначив, що Київ потребує допомоги Заходу у вигляді постачання озброєння: не лише оборонного, а й наступального на випадок широкомасштабної війни.

Запровадити санкції проти людей із найближчого оточення Путіна неодноразово закликав Європарламент.

США та їхні союзники заявляють, що відповіддю на можливу російську агресію стануть санкційні заходи, рівних яким у минулому ще не було. При цьому про конкретні заходи точаться дискусії. ЗМІ повідомляли про розбіжності, що виникли.