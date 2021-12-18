В уряді ФРН попередили Росію про наслідки для «Північного потоку-2» в разі ескалації агресії проти України

Будь-які військові дії Росії проти України обернуться проблемами для введення в експлуатацію газопроводу «Північний потік-2», заявив новий міністр економіки Німеччини Роберт Хабек. Про це він заявив в інтерв’ю 18 грудня.

«Будь-які нові військові дії не можуть залишитися без серйозних наслідків», – сказав міністр, який представляє в уряді партію «Зелених», в інтерв’ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, маючи на увазі розміщення російських військ на кордоні з Україною.

Він попередив, що в разі «нових порушень» територіальної цілісності України «нічого не можна виключати».

Хабек назвав газопровід «помилкою з геополітичної точки зору», додавши, що проти його будівництва в Євросоюзі виступали всі, крім Німеччини та Австрії.

«Трубопровід, тим не менш, побудовано. А питання його введення в експлуатацію залишається відкритим і має вирішуватися відповідно до європейського та німецького законодавства», – заявив міністр.

Німецький регулятор газового ринку, Федеральна мережева агенція (Bundesnetzagentur), припустив 16 грудня, що остаточного схвалення газопроводу «Північний потік-2» з Росії до Німеччини не буде в першій половині 2022 року.

Nord Stream AG наполовину належить російському державному концерну «Газпром» у консорціумі з європейськими енергетичними компаніями. Роль «Газпрому» в проєкті може спричинити проблеми, оскільки, згідно з енергетичним законодавством ЄС, оператори трубопроводів і постачальники газу не можуть бути однією і тією ж компанією.

Газопровід, який подвоїть поставки природного газу до Німеччини, був добудований у вересні 2021 року після багатьох років суперечок. Критики кажуть, що проєкт посилить залежність Європи від російського газу і може бути використаний для здійснення політичного тиску.