Німеччина висилає двох співробітників посольства Росії після вироку у справі про вбивство у Берліні

Влада Німеччини оголосила небажаними персонами двох співробітників російського посольства у Берліні. Висилка пов’язана із вироком у справі про вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі. Суд постановив, що злочин стався на замовлення російської влади.

«Це вбивство на замовлення держави є грубим порушенням норм німецького права та суверенітету Федеративної Республіки Німеччина», – заявила голова МЗС країни Анналена Бербок.

Російський посол був викликаний в МЗС Німеччини.

Після висилки дипломатів Москва пообіцяла вжити заходів у відповідь, але не повідомила, в чому вони полягатимуть. Зазвичай вона відповідає такі дії дзеркально.

Раніше 15 грудня суд у Берліні засудив росіянина Вадима Красікова до довічного ув’язнення за звинуваченням у вбивстві громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що вбитий був одним з організаторів вибухів у московському метро. Він заявляв, що російська влада вимагала його видачі. Влада Німеччини це заперечує.

Німеччина раніше звинуватила російську владу в небажанні співпрацювати в розслідуванні справи, у зв’язку з чим з Берліна вже були вислані кілька російських дипломатів.

Хангошвілі був застрелений у Берліні 15 серпня 2019 року.

Федеральна прокуратура Німеччини звинуватила в причетності російську владу. В обвинувальному висновку на суді проти Красікова йшлося, що замовники хотіли помститися Хангошвілі за участь у минулих конфліктах із Росією. Росія причетність до злочину категорично заперечує.