У Німеччині росіянина засудили довічно за вбивство Хангошвілі

Суд у Німеччині засудив росіянина Вадима Красікова до довічного увʼязнення за звинуваченням у вбивстві в Берліні громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі. На думку прокурорів, вбивство було замовлене російськими спецслужбами.

Хангошвілі був застрелений у Берліні 15 серпня 2019 року. Відразу після замаху був заарештований його ймовірний виконавець. Його ім’я не німецька влада не розкриває. За даними журналістів-розслідувачів, справжнє ім’я обвинувачуваного Вадим Красіков. До Німеччини він в’їхав за фальшивими документами. Стверджується, що в Росії він раніше служив у загоні спеціального признацення ФСБ «Вимпел».

Федеральна прокуратура Німеччини звинуватила в причетності до замаху російську владу. В обвинувальному висновку на суді проти Красикова сказано, що замовники хотіли помститися Хангошвілі за участь у минулих конфліктах із Росією.

Влада Росії не визнає причетності до замаху. Президент Росії Володимир Путін заявив, що вбитий був одним з організаторів вибухів у московському метро. Він заявляв, що російська влада вимагала його видачі. Влада Німеччини це заперечує.

Німеччина раніше звинуватила російську владу в небажанні співпрацювати в розслідуванні справи, у зв’язку з чим з Берліна були вислані кілька російських дипломатів. Офіційна Москва називає звинувачення на свою адресу «абсолютно безпідставними».