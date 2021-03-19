Bellingcat підтвердив особу людини, яку звинувачують у вбивстві чеченця в Берліні, а також його зв’язок із ФСБ

Українські силовики знайшли нові докази, які свідчать, що обвинувачений у вбивстві колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі в німецькій столиці Берліні Вадим Соколов насправді є Вадимом Красиковим, людиною, що пов’язана із російськими спецслужбами. Про це йдеться в новому спільномурозслідуванні Bellingcat, The Insider і Der Spiegel.

Повідомляється, що нові докази були знайдені під час обшуку в квартирі тещі Красикова – українські правоохоронці, крім USB-флешок і електронних повідомлень, знайшли фотографію чоловіка, якого ідентифікували як Вадима Красикова. Це підтверджується, в тому числі, свідоцтвом про шлюб, яке було знайдене разом із фото. На світлинах – та сама людина, яку зараз судять в Берліні, йдеться в розслідуванні. Розслідувачі кажуть: серед особливих прикмет – впізнаване татуювання на лівому плечі.

Як вказує The Insider, дані від української влади можуть стати ключовим аргументом для німецької прокуратури, адже нові докази покажуть, що «Вадим Соколов» існує винятково в підроблених документах, виданих Красикову російською розвідкою для приховування своєї особи і скоєння вбивства на території Німеччини.

Раніше Bellingcat, The Insider і Der Spiegel повідомляли, що дружина і дочка Вадима Красикова-Соколова використовували фальшиві паспорти для перельоту з Москви в окупований Крим. У цьому перельоті, як стверджується, їх супроводжував співробітник ФСБ, який потім «прилітав туди щомісяця». По телефону свого чоловіка вона часто телефонувала одному із ймовірних співробітників ФСБ.

Чеченець Зелімхан Хангошвілі, учасник російсько-чеченської війни і колишній співробітник антитерористичного департаменту МВС Грузії, був убитий 23 серпня 2019 року в Берліні. Його застрелили дорогою до мечеті, на очах у перехожих. Напав на нього чоловіка з паспортом на ім'я громадянина Росії Вадима Соколова, якого незабаром затримали. Потім з’ясувалося, що паспорт був фальшивим, але своє справжнє ім’я росіянин назвати відмовився.

Розслідувачі The Insider і Bellingcat вже і раніше з’ясували можливе справжнє ім’я чоловіка. За їхніми даними, його звуть Вадим Миколайович Красиков, він перед поїздкою в Європу тренувався на базі спецназу ФСБ «Вимпел». Красиков-Соколов, як вважають розслідувачі, може бути причетний ще до одного вбивства в Москві в 2013 році. Німецькі слідчі підозрюють, що російські спецслужби могли знайти підозрюваного у вбивстві і завербувати його для нових злочинів. А для того, щоб їх було легше здійснити, створили йому новий фальшивий документ на ім’я Вадима Соколова.

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Розслідувачі впевнені, що вбивство Хангошвілі було санкціоноване щонайменше на рівні керівництва ФСБ, таке ж формулювання є і в обвинувальних документах прокуратури Німеччини. Президент Росії Володимир Путін в грудні 2019 року називав Хангошвілі «кривавим бандитом» і «організатором вибухів в московському метро», але офіційно ця інформація ніколи не озвучувалася слідчими.

Федеральна прокуратура Німеччини в червні 2020 висунула офіційне звинувачення у вбивстві Хангошвілі громадянину Росії Вадиму С. (він же Вадим К.). Крім вбивства, росіянина також звинувачують в порушенні законодавства про поводження зі зброєю.