Другого підозрюваного у вбивстві чеченця в Берліні пов’язали з ФСБ Росії

Росіянин, який згадується в розслідуванні про вбивство чеченця Зелімхана Хангошвілі в німецькій столиці Берліні, може бути пов’язаний з ФСБ. Через нього розслідувачам вдалося виявити ще кількох людей, імовірно пов’язаних зі спецслужбою. Щонайменше троє з них підозрювалися в замовному вбивстві за кордоном. Розслідування про це оприлюднили британська група Bellingcat, німецький журнал Der Spiegel і російське видання The Insider.

Хангошвілі був застрелений 15 серпня 2019 року. Відразу після замаху був заарештований ймовірний виконавець убивства. Його ім’я не розкривається німецькими властями. Однак, за даними журналістів-розслідувачів, справжнє ім’я затриманого – Вадим Красиков. Стверджується, що раніше він служив у загоні спецпризначення ФСБ і брав участь у кількох замовних убивствах. В обвинувальному висновку німецька прокуратура стверджує, що в Берліні росіянин діяв на замовлення російського уряду.

Наприкінці червня стало відомо, що в розслідуванні про вбивство Хангошвілі фігурує ще один підозрюваний, Роман Д. За даними Bellingcat, ця людина – Роман Давидов. Розслідувачі впевнені, що його ім’я і дані вигадані. У липні 2019 року йому було видано закордонний паспорт, а до цього людини з такими даними в російських державних базах даних не існувало, наполягають розслідувачі. Це не завадило йому отримати шенгенську візу в той же день, коли її отримав за підробленим паспортом Красиков.

За своїм паспортом і візою Давидов ненадовго в’їжджав на територію Польщі. Саме звідти приїхав згодом до Берліна Красіков. За даними з дорожніх камер, які є в розпорядженні Bellingcat, можна відстежити маршрути Давидова: в липні 2019 року він постійно бував за місцем проживання Красикова, а також у місті Балашиха Московської області, де Красиков, найімовірніше, відвідував базу Центру спеціальних призначень ФСБ.

Роль Давидова в підготовці замаху на Хангошвілі не є очевидною. Однак можна припустити, що Красиков діяв не один в підготовці замаху. У Берліні за один день підозрюваний зміг дістати велосипед, електроскутер, модель якого не продається в Німеччині, зброю, він знав де і коли буде перебувати жертва.

Розслідувачам вдалося виявити ще один паспорт Давидова. У ньому його звали Роман Ніколаєв. За цими документами він літав до Праги влітку 2015 року. У цей же день у місті перебували ще п’ятеро людей зі схожими паспортами, власників яких немає в жодній російській базі. Розслідувачі припускають, що це теж можуть бути співробітники російських спецслужб. Аналогічні паспорти виявлені у трьох підозрюваних у замовному вбивстві адміністратора сайту «Кавказ-центр», колишнього чеченського польового командира Абдулвахіда Едільгерієва. Він є родичем Мовладі Удугова, який був одним із лідерів чеченських сепаратистів у 90-ті роки минулого століття.

Вони ж були в Стамбулі в день вбивства узбецького імама Абдулли Бухарі (Мірзаголіба Хамідова), який підтримував радикальну версію ісламу.