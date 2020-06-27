Вбивство  Хангошвілі у Берліні: у розслідувані фігурує ще один росіянин – ЗМІ

У розслідуванні про вбивство громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі в Берліні минулого року, в організації якого підозрюють російські спецслужби, фігурує ще один громадянин Росії – крім арештованого Вадима Соколова (Красикова), якого слідство вважає безпосереднім виконавцем вбивства.

Як пише німецьке видання Spiegel, йдеться про Романа Д. За кілька днів до вбивства, 3 серпня минулого року, він в’їхав на територію Шенгенської зони – з Білорусі до Польщі – на автомобілі.

Роман Д. викликав інтерес слідчих, оскільки дані його закордонного паспорта підозріло нагадують дані паспорта Красикова – якому він був виданий на чуже прізвище незадовго до в’їзду в ЄС з метою вбивства Хангошвілі.

Яка конкретно могла бути роль другого росіянина у вбивстві – не повідомляється. Очікується, що в понеділок 29 червня буде опубліковано розслідування Bellingcat з подробицями. Група Belligcat займається розслідуванням вбивства в Берліні спільно з Der Spiegel і російським сайтом The Insider.

Тиждень тому федеральна прокуратура Німеччини висунула звинувачення підозрюваному в замовному вбивстві Зелімхана Хангошвілі, який під час війни у Чечні був польовим командиром і воював проти російських сил. У тексті звинувачення зазначається, що підозрюваний скоїв злочин на замовлення російських урядових органів.

«За замовним убивством стояли ворожі відносини жертви з російською державою, з урядами Чеченської республіки і Інгушетії, а також з проросійським урядом Грузії», – вказано у документі.

У тексті нагадують, що Хангошвілі воював проти федеральних військ на боці чеченських сепаратистів, а в 2008 році зібрав у Грузії ополчення для війни з російською армією в Південній Осетії.

Хангошвілі був застрелений 23 серпня 2019 року в парку Малий Тіргартен. Російська влада раніше оголосила Хангошвілі в розшук за звинуваченням у тероризмі. Підозрюваний у вбивстві, громадянин Росії, був затриманий в Берліні того ж дня.

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Німеччина у зв’язку зі вбивством вислала з країни двох російських дипломатів. А Росія у відповідь оголосила персоною нон ґрата двох співробітників німецького посольства в Москві.

Російський лідер Володимир Путін, коментуючи вбивство Хангошвілі, стверджував, що вбитий був одним із організаторів вибухів у московському метро. Президент Росії назвав убитого «дуже жорсткою і кривавою людиною». Путін при цьому заперечив причетність Росії до вбивства, заявивши, що «це бандитська середовище, і там може статися все, що завгодно». До виступу Путіна про можливу причетність убитого до терактів не повідомлялося, в публічних матеріалах слідства він не згадувався.