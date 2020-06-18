Вбивство Хангошвілі: прокуратура Німеччини вважає замовником російський уряд

Федеральна прокуратура Німеччини висунула обвинувачення підозрюваному в замовному вбивстві колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі. Про це повідомляє Генеральна прокуратура Німеччини 18 червня.

За текстом заяви, підозрюваний вбив Хангошвілі на замовлення російських урядових органів.

Підконтрольні уряду Російської Федерації органи дали обвинуваченому завдання ліквідувати Хангошвілі, ствреджують у прокуратурі.

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«За замовним вбивством стояли ворожі відносини жертви з російською державою, з урядами Чеченської республіки та Інгушетії, а також із проросійським урядом Грузії», – йдеться в документі.

У тексті нагадують, що Хангошвілі воював проти федеральних військ на боці чеченських сепаратистів, а в 2008 році зібрав у Грузії ополчення для війни з російською армією в Південній Осетії.

Колишній польовий командир часів другої чеченської війни Зелімхан Хангошвілі був застрелений 23 серпня 2019 року в парку Малий Тіргартен. Російська влада раніше оголосила Хангошвілі в розшук за звинуваченням у тероризмі. Підозрюваний у вбивстві, громадянин Росії, був затриманий в Берліні того ж дня.

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Німеччина у зв’язку зі вбивством вислала з країни двох російських дипломатів. А Росія у відповідь оголосила персоною нон ґрата двох співробітників німецького посольства в Москві.

Російський лідер Володимир Путін, коментуючи вбивство Хангошвілі, стверджував, що вбитий був одним із організаторів вибухів у московському метро. Президент Росії назвав убитого «дуже жорсткою і кривавою людиною». Путін при цьому заперечив причетність Росії до вбивства, заявивши, що «це бандитська середовище, і там може статися все, що завгодно». До виступу Путіна про можливу причетність убитого до терактів не повідомлялося, в публічних матеріалах слідства він не згадувався.