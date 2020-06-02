Росія ігнорує запити Німеччини щодо вбивства Хангошвілі

Німеччина досі не отримала відповіді від Росії на пропозицію співпрацювати в розкритті вбивства в Берліні колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі. Про це заявили в німецькому міністерстві юстиції.

Відомство надало роз’яснення депутату Бундестагу від Лівої партії Севім Дагделен. У мін’юсті зазначили, що всього було два звернення берлінської прокуратури до Москви. Їх відправили в грудні 2019 року. «Обидва запити залишилися без змістовної відповіді від Росії¬», – наводить інформацію відомства «Німецька хвиля».

Колишній польовий командир часів другої чеченської війни Зелімхан Хангошвілі був застрелений 23 серпня 2019 року в парку Малий Тіргартен. Російська влада раніше оголосила Хангошвілі в розшук за звинуваченням у тероризмі. Підозрюваний у вбивстві, громадянин Росії, був затриманий в Берліні того ж дня.

Уряд ФРН вже критикував Москву за недостатню співпрацю в розслідуванні цього злочину. За даними дослідницького проєкту Bellingcat, заарештований за підозрою в загибелі Хангошвілі може бути пов’язаний із російськими спецслужбами.

Німеччина у зв’язку зі вбивством вислала з країни двох російських дипломатів. А Росія у відповідь оголосила персоною нон ґрата двох співробітників німецького посольства в Москві.

Російський лідер Володимир Путін, коментуючи вбивство Хангошвілі, стверджував, що вбитий був одним із організаторів вибухів у московському метро. Президент Росії назвав убитого «дуже жорсткою і кривавою людиною». Путін при цьому заперечив причетність Росії до вбивства, заявивши, що «це бандитська середовище, і там може статися все, що завгодно». До виступу Путіна про можливу причетність убитого до терактів не повідомлялося, в публічних матеріалах слідства він не згадувався.