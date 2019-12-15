Голова МЗС Німеччини заперечив Путіну: Росія не просила видати вбитого в Берліні Хангошвілі

Росія не просила видати убитого в Берліні Зелімхана Хангошвілі, як про це заявив раніше президент Володимир Путін, заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.

За його словами, Німеччина не отримувала від Москви ніяких офіційних запитів з приводу Хангошвілі. В ефірі німецького телеканалу ZDF 13 грудня міністр зазначив, що тепер звинувачення проти убитого досить складно перевірити.

«Нічого немає, ні у нас, ні в Міністерстві внутрішніх справ, ані в органах, відповідальних за прохання про правову допомогу. І говорити зараз, що ми могли його видати давним-давно – цього просто не було», – сказав Маас.

За словами голови МЗС Німеччини, звинувачення, які Путін оголосив проти Хангошвілі, «ніколи не повідомляли федеральному уряду в минулому». Про них оголосили лише після того, як Німеччина почала розслідування щодо його вбивства, додав він.

Громадянин Грузії Зелімхан Хангошвілі під час другої чеченської війни воював проти російської армії. В кінці серпня цього року його застрелили в Берліні.

Підозрюваного у вбивстві затримали. За даними німецького слідства, це громадянин Росії. Прокуратура Німеччини заявила, що вбивство могло бути скоєне на замовлення російських державних органів.

Володимир Путін, коментуючи вбивство Хангошвілі 9 грудня, заявляв, що той нібито був одним з організаторів вибухів у московському метро. Президент Росії назвав убитого «дуже жорстокою і кривавою людиною». Путін при цьому відкинув підозри про причетність Росії до вбивства, заявивши, що «це бандитська середовище, і там може статися все, що завгодно».

Путін також заявив, що Москва просила про екстрадицію Хангошвілі.

Незважаючи на те, що Кремль відкидає причетність до злочину, Німеччина вже вислала з Берліна двох співробітників російського посольства. У відповідь на це Москва оголосила персонами нон-ґрата двох німецьких дипломатів.