Путін назвав убитого в Берліні організатором вибухів у метро Москви

Президент Росії Володимир Путін заявив, що громадянин Грузії Зелімхан Хангошвілі, убитий влітку в Берліні, був одним з організаторів вибухів у московському метро. Про це Путін сказав на пресконференції за підсумками саміту лідерів «нормандської четвірки» в Парижі. Про які саме вибухи йдеться, він не уточнив.

Він назвав убитого «бойовиком, дуже жорстокою і кривавою людиною» і додав, що той був у розшуку в Росії.

«Тільки в одній з акцій, в яких він взяв участь, ним було вбито 98 осіб. Він був одним з організаторів вибухів у московському метро», – сказав Путін.

Президент Росії стверджує, що не знає, що трапилося з Хангошвілі. «Це бандитське середовище, і там може статися все що завгодно», – сказав він.

Хангошвілі – уродженець Грузії, який під час другої чеченської війни командував одним із підрозділів сепаратистів, які воювали проти російських військ. Згодом він співпрацював зі спецслужбами Грузії. Після замаху на його життя в Тбілісі він попросив притулку в Німеччині. Він був убитий в Берліні 23 серпня 2019 року.

Підозрюваного затримали по гарячих слідах, він приїхав в ЄС за фальшивими документами на ім’я росіянина Вадима Соколова. Офіційно його особу ще не встановили. Згідно з даними розслідування Bellingcat, Der Spiegel і російського сайту The Insider, росіянин, заарештований в Німеччині за звинуваченням у вбивстві Зелімхана Хангошвілі, – Вадим Красиков.

Незалежні розслідувачі знайшли свідчення причетності «Соколова»-Красикова до ще двох вбивств. Одне було скоєно в Москві в січні 2013 року, інше – в Карелії в 2007 році.

Розслідувачі вважають, що раніше Красиков служив у спецназі ФСБ «Вимпел», а потім був перевербований, імовірно, структурами ГРУ в обмін на звільнення від покарання і документи на ім’я Вадима Соколова.

4 грудня Німеччина оголосила персонами нон-ґрата двох співробітників російського посольства. Їхні імена не називали, але, імовірно, це співробітники апарату російського військового аташе.

На пресконференції в Парижі канцлер Німеччини Анґела Меркель не стала коментувати слова Путіна про «бандита Хангошвілі», сказавши, що цією справою займається Генеральна прокуратура Німеччини і що вона сподівається на співпрацю з російського боку.