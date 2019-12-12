Росія оголосила персонами нон-ґрата двох німецьких дипломатів у відповідь на висилку з Німеччини двох співробітників російського дипломатичного представництва. Про це 12 грудня повідомило Міністерство закордонних справ Росії.

У пресрелізі російського відомства рішення уряду Німеччини від 4 грудня про оголошення російських дипломатів персонами нон-ґрата названо безпідставним.

Пояснюючи свої дії, МЗС Росії посилається на дев'яту стати Віденської конвенції про дипломатичні зносини, а також на принцип взаємності.

Минулого тижня Німеччина оголосила двох співробітників російського посольства в Берліні персонами нон-ґрата і вислала їх із країни в зв’язку зі справою про вбивство громадянина Грузії в Берліні. На думку федеральної прокуратури Німеччини, до злочину може бути причетна російська влада.

МЗС ФРН уточнило, що вживе додаткових заходів, якщо Москва і надалі не співпрацюватиме в розслідуванні вбивства. На думку німецької сторони, російська влада не надала слідству адекватної допомоги.

23 серпня в Берліні був убитий громадянин Грузії Зелімхан Хангошвілі. Під час другої чеченської війни він був командиром одного з підрозділів, які боролися проти російських військ.

Підозрюваний був затриманий по гарячих слідах, він приїхав в ЄС за фальшивими документами на ім’я росіянина Вадима Соколова. Офіційно його особа ще не встановлена. Згідно з даними розслідування Bellingcat, Der Spiegel і The Insider, росіянин, заарештований у Німеччині за звинуваченням у вбивстві Хангошвілі, раніше служив у загоні спецпризначення ФСБ «Вимпел» і брав участь у кількох замовних вбивствах. Розслідувачі ідентифікували його як Вадима Красикова.

Президент Росії Володимир Путін відкинув звинувачення, що до вбивства Хангошвілі могли бути причетні російські спецслужби, підкресливши, що «це бандитська середовище, і там може статися все, що завгодно». Російський лідер також сказав на пресконференції, нібито вбитий був одним з організаторів вибухів у московському метро. Жодних доказів своїх слів Путін не навів.