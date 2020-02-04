Чеченського блогера, відомого критикою Кадирова, знайшли мертвим у Франції

Чеченського блогера Імрана Алієва, відомого критикою лідера російського регіону Чечні Рамзана Кадирова, знайшли мертвим і з численними колотими ранами в готелі у Франції, пишуть західні ЗМІ.

Агенція AFP 3 лютого цитувала неназване джерело, близьке до слідства, яке повідомило, що 44-річного блогера, який жив у Бельгії, знайшли мертвим 30 січня у його готельному номері у місті Лілль на півночі Франції.

Згідно з даними джерела, за день до цього Алієв прибув до Бельгії з іншим чоловіком, ймовірно, також вихідцем із Чечні.

За даними прокуратури Лілля, на даний час нікого не затримували. Інших подробиць у прокуратурі не навели, пише AFP.

Це не перший випадок загибелі критика Кадирова в Європі.

У серпні минулого року в Берліні застрелили громадянина Грузії, етнічного чеченця Зелімхана Хангошвілі.

Правозахисні групи заявляють, що Кадиров, який керує Чечнею з 2007 року, застосовує репресивні заходи і створив клімат безкарності для силовиків у регіоні. Вони стверджують, що Кадиров несе відповідальність за насильство і залякування політичних опонентів чеченською владою, включаючи викрадення людей, насильницькі зникнення, тортури і позасудові вбивства.

Критики Кремля кажуть, що президент Росії Володимир Путін заплющує очі на ймовірні зловживання й порушення російської Конституції з боку Кадирова, оскільки він покладається на нього в питанні контролю над сепаратистськими настроями в Чечні.