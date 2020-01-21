ЄСПЛ визнав Росію винною у викраденні та загибелі 20 жителів Кавказу

Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) 21 січня визнав російську владу відповідальною за викрадення і ймовірну загибель 20 жителів кількох республік Північного Кавказу в період з 2000-го до 2006 року і за нерозслідування цих злочинів, повідомляє телеканал «Настоящее время». Рішення було ухвалене одразу в кількох справах. Усі заявники стверджували, що їхні родичі та близькі, жителі Чечні, Інгушетії і Дагестану, були викрадені силовиками і зникли.

ЄСПЛ встановив, що у всіх випадках російська влада порушила статті 2 (право на життя) і 5 (право на свободу та особисту недоторканність) Конвенції про захист прав людини і основних свобод. Відносно деяких заявників Росія і її державні структури також порушили статті 3 (заборона тортур і жорстокого поводження) і 13 (право на ефективний засіб правового захисту) згаданої конвенції.

Всім заявникам присуджена сукупна компенсація моральної шкоди загалом на 1 мільйон 600 тисяч євро (по 80 тисяч євро за одну зниклу людину). Деяким заявникам також присуджена компенсація матеріальної шкоди та судових витрат.

У 2018 році ЄСПЛ присудив понад 3 мільйони євро родичам інших викрадених в Чечні та Інгушетії. Усі вони також були затримані російськими військовими в період з 2002-го до 2004 року. ЄСПЛ також ухвалив, що федеральна влада допустили тортури і порушила права громадян на життя, свободу та особисту недоторканність, а також ефективні засоби правового захисту.