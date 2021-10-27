Вбивство Хангошвілі у Берліні: український свідок підтвердив особу обвинуваченого у суді

Підприємець із Харкова, який виступив 26 жовтня як свідок у берлінському суді, впізнав росіянина, якого звинувачують у вбивстві колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі. Як повідомив із зали суду кореспондент DW, 55-річний харків’янин на ім’я Олександр заявив, що це родич його дружини та його ім’я – Вадим Миколайович К.

Свідок Олександр припустив, не надавши доказів, що обвинувачений – співробітник російських спецслужб у званні полковника.

Наприкінці липня свідок Олександр уже давав свідчення у берлінському суді у справі про вбивство Хангошвілі. Тоді він заявив, що не впевнений, що перед ним родич його дружини. Проте за кілька тижнів він визнав, що сказав неправду, нібито побоюючись за свою безпеку.

Влітку видання Spiegel і The Insider назвали ім’я українського свідка, який також спілкувався з журналістами, – Олександр Водоріз.

Хангошвілі був застрелений у Берліні 15 серпня 2019 року. Відразу після замаху був заарештований його ймовірний виконавець. Його ім’я не німецька влада не розкриває. За даними журналістів-розслідувачів, справжнє ім’я обвинувачуваного Вадим Красиков. До Німеччини він в’їхав за фальшивими документами. Стверджується, що в Росії він раніше служив у спецназі ФСБ «Вимпел».

Федеральна прокуратура Німеччини звинуватила в причетності до замаху російську владу. В обвинувальному висновку на суді проти Красикова сказано, що замовники хотіли помститися Хангошвілі за участь у минулих конфліктах із Росією.

Влада Росії не визнає причетності до замаху. Президент Росії Володимир Путін заявив, що вбитий був одним з організаторів вибухів у московському метро. Він заявляв, що російська влада вимагала його видачі. Влада Німеччини це заперечує.

Німеччина раніше звинуватила російську владу в небажанні співпрацювати в розслідуванні справи, у зв’язку з чим з Берліна були вислані кілька російських дипломатів. Офіційна Москва називає звинувачення на свою адресу «абсолютно безпідставними».