У Німеччині починається суд у справі Хангошвілі, вбитого «за замовленням влади Росії»

У Вищому земельному суді Берліна 7 жовтня розпочинається кримінальний процес над росіянином, підозрюваним у вбивстві в Берліні грузина та колишнього чеченського повстанського командира Зелімхана Хангошвілі. Він був застрелений у центрі німецької столиці 23 серпня 2019 року.

За даними німецького слідства, громадянина Росії підозрюють у скоєнні злочину «за замовленням російської влади».

Федеральна прокуратура Німеччини в своєму обвинувальному висновку раніше поклала на керівництво Росії відповідальність за те, що воно віддало наказ скоїти вбивство.

Підозрюваний у вбивстві росіянин був затриманий по гарячих слідах. Він в’їхав до Німеччини за паспортом на ім’я Вадима Соколова, однак слідчі вважають, що це ім’я вигадане.

Розслідувальна група Bellingcat і її партнери стверджують, що встановили його справжнє ім’я – Вадим Красиков.

Його розшукувала влада Росії за звинуваченням у замовних вбивствах, проте потім скасувала ордер на його арешт. За даними Bellingcat, Красиков активно спілкувався з ветеранами підрозділу ФСБ «Вимпел» і чинними співробітниками ФСБ.

Також слідство вважає, що у нього був спільник Роман Д., який також має відношення до спецслужб. Bellingcat стверджує, що це Роман Давидов, колишній офіцер спецпідрозділу ФСБ. Його роль у вбивстві поки що незрозуміла.

Німеччина раніше звинуватила російську владу в небажанні співпрацювати в розслідуванні справи, у зв’язку з чим з Берліна були вислані кілька російських дипломатів. Офіційна Москва називає звинувачення на свою адресу «абсолютно безпідставними».