Родич обвинуваченого в замовному вбивстві в Берліні розповів про його роботу в російських спецслужбах

Росіянин, обвинувачений у Німеччині у вбивстві колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі, працював у російських спецслужбах, а в 2016 році отримав звання полковника – про це виданням Spiegel і The Insider розповів один зі свідків у справі. Журналісти називають його свояком, тобто чоловіком сестри дружини підозрюваного.

Хангошвілі був застрелений у Берліні 15 серпня 2019 року. Відразу після замаху був заарештований його ймовірний виконавець. Його ім’я не німецька влада не розкриває. За даними журналістів-розслідувачів, справжнє ім’я обвинувачуваного Вадим Красиков. До Німеччини він в’їхав за фальшивими документами. Стверджується, що в Росії він раніше служив у спецназі ФСБ «Вимпел».

Із журналістами Spiegel і The Insider розмовляв українець Олександр Водоріз, який мав упізнати Красикова в німецькому суді. У ході засідання він заявив, що не може зробити цього напевно. Тепер Водоріз каже, що одразу впізнав обвинуваченого, але не сказав про це впевнено, тому що побоювався за свою безпеку.

За його словами, він знайомий із Красиковим із 2010 року. Росіянин, стверджує Водоріз, одружений із сестрою його дружини і неодноразово приїжджав в Україну до 2014 року. У 2016 році він, як стверджується, отримав звання полковника.

За словами Водоріза, Красиков розповідав йому, що бачив, як стріляє в тирі президент Росії Володимир Путін і що служить «поруч» зі спецназом ФСБ «Вимпел».

Подробиці своєї служби він не розкривав. «Давай так домовимося, – сказав він своєму родичу, – ти мені питань не ставиш щодо моєї роботи, тому що правду я не скажу, а брехати не хочу».

Федеральна прокуратура Німеччини звинуватила в причетності до замаху російську владу. В обвинувальному висновку на суді проти Красикова сказано, що замовники хотіли помститися Хангошвілі за участь у минулих конфліктах із Росією.

Влада Росії не визнає причетності до замаху. Президент Росії Володимир Путін заявив, що вбитий був одним з організаторів вибухів у московському метро. Він заявляв, що російська влада вимагала його видачі. Влада Німеччини це заперечує.

Німеччина раніше звинуватила російську владу в небажанні співпрацювати в розслідуванні справи, у зв’язку з чим з Берліна були вислані кілька російських дипломатів. Офіційна Москва називає звинувачення на свою адресу «абсолютно безпідставними».