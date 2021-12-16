YouTube заблокував новий німецькомовний канал RT у день запуску

Відеохостинг YouTube заблокував новий німецькомовний канал фінансованого Кремлем телеканалу RT у день запуску. Про це повідомила директор RT DE Дінара Токтосунова.

Про запуск нового німецькомовного телеканалу RT повідомили вранці 16 грудня.

«RT запускає новий цілодобовий канал новин німецькою мовою – RT DE. Канал зі студіями у Москві та Берліні транслюватиме у прямому ефірі новини, ток-шоу та документальні фільми. Мовлення пошириться на Європу, включно з країнами з потенційно великою німецькомовною аудиторією. Серед них Німеччина, Австрія та Швейцарія», – заявили на телеканалі.

28 вересня стало відомо про блокування двох німецькомовних проектів RT. Головний редактор RT Маргарита Симоньян назвала блокування каналів «справжньою медійною війною, оголошеною державою Німеччина державі Росія».

Google пояснив, що бан накладено через «неправдиву інформацію про коронавірусну інфекцію COVID-19», що порушує правила платформи. У компанії пояснили, що канал RT DE отримав попередження за завантаження контенту, що порушує ці правила, що й призвело до «припинення їх прав на публікацію відео».

Міністерство закордонних справ Росії вирішило звернутися до «компетентних відомств Російської Федерації» з пропозицією розробити та вжити відповідних заходів щодо відеосервісу YouTube та німецьких засобів інформації.

У МЗС Росії назвали блокування RT DE «безпрецедентною інформаційною агресією» з боку YouTube, яке було здійснено «за очевидного потурання, а то й за наполяганням німецької сторони».

Телеканал RT входить до медіахолдингу «Россия сегодня», основний напрямок якого – російські новини і пропаганда російських наративів для інших країн. «Россия сегодня» входить до числа провідних російських одержувачів субсидій: з 2018 до 2020 року холдинг отримав 20,4 мільярда рублів.