Резніков закликав дати Україні наступальне озброєння: «захищатися будемо самі, але допоможіть нам»

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав західних партнерів надати Києву допомогу у вигляді не лише оборонного, а й наступального озброєння у випадку нового наступу Росії. Як повідомила пресслужба Міністерства оборони, Резніков сказав про це 18 грудня після зустрічі з міністеркою оборони Данії Тріне Брамсен.

Відповідаючи на запитання журналістів після зустрічі, Резніков оцінив як «реальну» загрозу нового нападу російських сил на Україну.

«Цивілізований світ тих 7,5 років (російської агресії проти України – ред.) дуже часто висловлював чергову стурбованість і занепокоєння. В 30-х роках таке вже було, коли Ліга Націй висловлювала стурбованість щодо агресивних дій Гітлера. Ми всі знаємо, якою трагедією для світу це завершилось. Припинила своє існування Ліга Націй і була розв’язана кривава Друга світова війна. Тому чергова стурбованість не працює щодо Кремля. Кремль відкрито оголосив ультиматум країнам НАТО», – сказав міністр.

За його словами, потрібна «жорстка позиція» і комунікація з партнерами.

«Якщо… буде реальна допомога озброєнням, технологіями для України – це зупинить агресора і він не піде у наступ. Озброєнням, маю на увазі, не лише захисного характеру, а й наступального. Тому що в Кремлі живуть дуже прагматичні люди, вони дуже добре рахують гроші. Якщо вони будуть розуміти, що ціна цього наступу, цієї агресії для них буде непомірною, вони на нього не наважаться. Це і економічні санкції, політичні, фінансові санкції і головне – допомога зброєю ЗСУ. Захищатися ми будемо самі, але допоможіть нам», – сказав очільник Міноборони.

За його словами, Збройним силам України потрібна радіоелектронна розвідка, протиракетні комплекси, кіберзахист, посилювати наш флот.

Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес назвав «малоймовірним» те, що Захід у разі масштабного вторгнення Росії допоможе Україні військами.

«Це факт, що Україна не є членом НАТО, тому малоймовірно, що хтось відправить війська в Україну, щоб кинути виклик Росії… Ми не повинні обманювати людей щодо цього», – сказав Воллес в інтерв’ю Spectator TV, опублікованому 18 грудня.

Два тижні тому президент США Джо Байден заявив, що відправлення американських військ на захист України «не розглядається».

Байден додав, що під час розмови з президентом Росії Володимиром Путіним попередив його: якщо Росія розпочне нові військові дії проти України – що, за попередженнями американської розвідки, може бути можливим уже найближчими тижнями – Сполучені Штати та союзники запровадять санкції, «яких він ніколи не бачив».

Вашингтон також повідомив про плани постачати Україні більше озброєння, включно з протитанковими ракетами Javelin, та іншу техніку.