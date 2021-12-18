«Це буде котел». Ударні літаки та штурмовий десант: яку зброю Росія ховає у Криму?

Російські військові в грудні розгорнули автономний польовий табір для чергових навчань у Криму, а на кордонах з Україною Кремль зосередив стотисячну армію. А військово-політичне загострення розпочалось ще у квітні 2021 року, коли під виглядом військових навчань Росія почала стягувати війська до українських кордонів та Криму. Тоді фахові експерти й почали говорити про готовність Росії до війни.

Можливе відкрите зіткнення між Україною та Росією – вже кілька тижнів є топ-темою міжнародних ЗМІ. Скандал розгорівся після того як одразу кілька міжнародних видань передрукували розвіддані про можливий напад на Україну. А німецьке видання Bild навіть опублікувало мапу можливого вторгнення.

Ми не знаємо, чи вже прийняв Путін рішення про вторгнення

«Ми не знаємо, чи Путін вже ухвалив рішення про вторгнення. Але він стягує потенціал, щоб зробити це в короткі терміни. Тому, незважаючи на невизначеність намірів і термінів, ми маємо бути готові до будь-яких непередбачуваних ситуацій, домагаючись того, щоб Росія змінила свій курс», – заявив державний секретар США Ентоні Блінкен після зустрічі глав МЗС країн НАТО у Ризі.

Свої дії Кремль виправдовував тим, що начебто Україна занадто зблизилась із НАТО і це саме захід провокує Росію на відповідні дії.

«Нам треба й надалі удосконалювати системи повітряно-космічної оборони. Це пов'язано з розробкою провідними країнами перспективних ударних засобів нападу. Ось і зараз, як ви знаєте, корабель США увійшов у Чорне море. Ми можемо подивитися на нього в бінокль, або приціл відповідних систем оборони», – заявив президент Росії Володимир Путін на нараді з оборонної тематики у Сочі.

Опублікована Bild мапа, майже така ж, яку українська розвідка показувала незадовго до міжнародного резонансу. На них видно, що з Криму також запланований наступ. Ми вирішили розібратись, яку роль півострів може відіграти у можливій російській військовій агресії.

Компанія Maxar Technologies , що займається супутниковою зйомкою, опублікувала фотографії, де видно нарощування російських військ. Зокрема, на двох знімках видно й новостворену військову базу в Криму – селище Новоозерне , що неподалік озера Донузлав. Ця військова база з’явилась з нуля лише наприкінці 2020 року, Крим.Реалії вже розповідали про цей об’єкт у телесюжеті .

Розгледіти, яке саме зараз тут озброєння, якість знімків не дозволяє, проте маємо чітке уявлення про кількість – ми нарахували 780 одиниць техніки.

«Там є техніка, яка можливо буде використовуватись морською піхотою при висадці морських десантів. Там, враховуючи погодні умови і логістику, дуже зручно зберігати техніку, а потім завантажувати її на десантні кораблі. Адже це бухта і колись це місце було головною базою ВМС України», – зазначив у коментарі Крим.Реалії заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

Десант – це одна із можливих компонент нападу на материкову Україну, вважають експерти. До того ж цього року, із Волгограда до Феодосії було перекинуто і сформовано 56-й повітряно-десантний полк. Фахівці зазначають, що це буде аеромобільний штурмовий полк нового типу. Також, Росія мілітаризувала та переоснастила вертольотну базу в Джанкої. Тепер тут розвідувально-ударні гелікоптери нового покоління « Нічні мисливці » та « Алігатори ».

Крім повітряного десанту, у Криму на постійній основі ще базується до трьох тисяч морських піхотинців, зазначає Андрій Риженко, колишній заступник голови штабу ВМС України.

Нині у них є сім десантних кораблів, з яких шість знаходиться в боєспропоможному стані

«Вони готуються діяти комплексним десантом. Це буде амфібійний і повітряний десанти. Для амфібійного десанту у них є 810 бригада морської піхоти і підрозділи 22-го корпусу підсилення. Це на випадок другої хвилі. Нині у них є сім десантних кораблів, з яких шість знаходиться в боєспропоможному стані. Вони ще можуть направити такі ж кораблі й з півночі, як це вже було в квітні цього року. Це їм дасть можливість оперативніше перекидати морську піхоту і певні запаси», – розповів у інтерв'ю Крим.Реалії колишній заступник голови штабу ВМС України (2004-2020) Андрій Риженко.

Риженко зазначає, що Чорноморський флот – це не лише плавзасоби, що стоять у Криму. Сюди також входять ресурси з інших російських баз. Приміром, навесні цього року з Каспійської флотилії до Криму прийшло півтора десятка кораблів, вони так і не повернулись додому. А в сукупності зі стотисячною армією на кордонах України – це серйозна загроза.

Та, одного десанту буде замало, зазначають фахівці. Адже за сім років анексії Криму Україна серйозно укріпила свою берегову оборону.

Це призведе до того, що сили противника, навіть в перевазі один до десяти – будуть винищені

«Це буде В’язівський котел з провальним наступом на Сталінград. Розпочинати з півдня, а саме з Криму, наступальну операцію неможливо, оскільки треба буде пройти через умовне «горлишко пляшки». Зважайте, що це буде артилерійський шквал, адже в нас в Олеських пісках розміщено бригаду, військові полігони, поруч знаходиться Миколаївська десантна бригада, військові частини Запорізької артилерійської бригади, вже налагоджена логістика оперативного перекидання військ на Мелітопольський аеродром. Це призведе до того, що сили противника, навіть в перевазі один до десяти – будуть винищені», – прокоментував Крим.Реалії речник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm Михайло Макарук.

На думку Михайла Самуся, Росія не прагне завойовувати всю Україну. Один із можливих планів Кремля – це захоплення лише півдня України, але з протяжністю до Придністров’я.

Буде охоплення на глибину максимум ста кілометрів, із можливістю створення наземного коридору з Росії до Криму

«Буде охоплення на глибину максимум ста кілометрів, із можливістю створення наземного коридору з Росії до Криму і захопленням інфраструктури для подачі води на півострів. Буде намагання, від Придністров’я до окупованого Донбасу, створити пояс який відріже Україну від моря. Це буде геополітичний стратегічний удар по Україні», – поділився з Крим.Реалії заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

Для цього російська армія може залучити свою авіацію, каже колишній комбриг з Криму Юлій Мамчур. Нині, на півострові налічується до сотні винищувачів.

«Літаки розташовано на трьох аеродромах – це аеродром Гвардійське, Бельбек і Саки. Приблизно по дві ескадрильї літаків на кожному аеродромі», – розповів Крим.Реалії колишній командир 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації Юлій Мамчур.

Ці літаки 3-го та 4-го покоління і вони стоять на бойових чергуваннях. Їх бойового радіусу достатньо щоб долетіти до Києва. А на дорогу вони витратять не більше години. До речі, ці літаки оснащенні й надзвуковими ракети.

Також Росія переоснастила й самі аеродроми. Приміром злітно-посадкова смуга в Бельбеку, тепер може приймати стратегічні бомбардувальники з ядерною зброєю на борту.

«Обмежень по вантажності там вже немає. Такі літаки, як Ту-160 та Ту-195 можуть сміливо виконувати посадку на аеродромі Бельбек. Також в змозі прийняти літаки такого класу і на аеродромі Саки», – зазначив колишній командир 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації Юлій Мамчур.

Та в України є чим протидіяти, кажуть експерти. Збройні сили щороку тренуються із комплексами БУК-М1, С-300, С-125, ТОР та ОСА. Відпрацьовують у тому числі й напад з Криму. І якщо літак класу СУ-24 чи Су-27 буде виконувати політ на середній для себе висоті – це від 2000 до 8000 метрів, то його українське ПВО зможе засікти фактично відразу після набору висоти.

«Останні навчання на кордоні з Кримом, які викликали шквал емоцій у росіян і горіння стільчиків – це якраз були навчання ПВО різних модифікацій С-300. Це вже працює і в рамках тих засобів, які зараз є в України, вони повністю відпрацьовуються», – прокоментував Крим.Реалії речник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm Михайло Макарук.

А от найбільш впевнено Росія себе почуває у морській та ракетній складовій. Півострів нашпигований системами Бал, Бастіон, Іскандер та Утьос. А Чорноморський флот Росії налічує близько півсотні бойових кораблів та сім субмарин. І саме підводні човни, є чи не найбільшою загрозою нападу, кажуть фахівці.

Найбільш небезпечними є керовані ракети «Калібр» і вони можуть бути з ядерною боєголовкою

«Найбільш небезпечними є керовані ракети «Калібр» і вони можуть бути з ядерною боєголовкою. Це серйозна загроза для України і для Європи. Але у Росії обмежені можливості цілевказання. Зараз вони створюють нову свою систему цілевказання, але нині ця проблема залишається для них досить критичною», – зазначив для Крим.Реалії колишній заступник голови штабу ВМС України (2004-2020)Андрій Риженко.

Експерти з якими ми поспілкувалися, вважають, що попри загрозливі масштаби озброєння Росії поблизу України – Кремль все ж навряд чи піде на відкритий конфлікт. Росії все ще бракує чисельності, а військово-політична ситуація в Україні – стабільна.

У мене є припущення, що Росія може провести такі операції лише за умови потужної внутрішньої дестабілізації України

«У мене є припущення, що Росія може провести такі операції лише за умови потужної внутрішньої дестабілізації України. Коли на початок таких операцій, воєнно-політичне керівництво не зможе реагувати протягом кількох годин. Якщо Україна допустить таке – Росія зафіксує нові окуповані території і тоді вона зможе заявити, що готова до переговорів на нових умовах», – заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

На початку грудня два президенти США та Росії провели двогодинну відео бесіду. Джо Байден пообіцяв «інші заходи», крім санкцій, у разі військової ескалації з боку Росії. Путін у відповідь наголосив, що це НАТО вдається до освоєння української території.

«Ми регулярно інформуємо та попереджаємо наших партнерів про ризики військово-політичної стабільності в Євро-Атлантиці, які вони несуть своїми діями. Ми говоримо про небажані наслідки для євробезпеки з боку НАТО поблизу російських кордонів. У тому числі у чорноморському регіоні. Ви знаєте, ще зовсім недавно це був жарт, що Росія безсоромно стягує війська до кордонів з НАТО, але зараз це вже не жарт – це вже якесь Королівство кривих дзеркал. НАТО розширилося території Росії до російських кордонів», – заявила під час брифінгу речник МЗС Росії Марія Захарова.

Погрози про «дуже жорсткі економічні санкції» недостатні, щоб зупинити Москву, заявив в інтерв'ю виданню La Repubblica президент України. Після переговорів Байдена і Путіна скорочення військового угруповання не відбулося, і у такий спосіб Кремль шантажує Захід, вважає Володимир Зеленський.