Bloomberg: США просять ЄС прискорити узгодження нових санкцій проти Росії

США підштовхують Євросоюз до якнайшвидшого узгодження нового пакету санкцій щодо Москви на випадок широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

Причина, через яку Вашингтон квапить європейських союзників, — відсутність ознак готовності відвести війська від кордону з Україною з боку російського президента Володимира Путіна. У Білому домі, як пише Bloomberg, вважають, що домовленість щодо нових санкцій стане чітким сигналом для Кремля, який змусить його відмовитися від ескалації.

Проте в ЄС вважають, що зайвий поспіх у цьому питанні може зашкодити дипломатичному розвʼязанню проблеми. Bloomberg зазначає, що європейські країни набагато більше від США залежні від енергетичних ресурсів із Росії та інших товарів..

Зокрема, джерела агентства називають «украй проблематичним» такий захід, як відключення Росії від міжнародної системи платежів SWIFT – через можливі проблеми для світового ринку енергоносіїв та інших ринків, на які надходить експорт із Росії.

Євросоюз за підсумками саміту 16 грудня в Брюсселі закликав Росію вжити заходів щодо зниження напруженості, що виникла у звʼязку з концентрацією російських військ уздовж кордону з Україною, і стримати агресивну риторику. Лідери ЄС підтвердили повну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та заявили, що «відповіддю на будь-яку подальшу військову агресію проти України стануть масштабні наслідки та висока ціна, що включає обмежувальні заходи, скоординовані з партнерами». Також Європейський союз висловився за підтримку дипломатичних зусиль із врегулювання кризи.

Учора ж глави держав та урядів Євросоюзу вкотре продовжили ще на пів року економічні санкції щодо Росії, які були запроваджені у 2014 році у відповідь на анексію Криму та підтримку бойовиків на Донбасі.

США та країни Заходу вважають, що Росія може готувати напад на Україну і тому зосередила поблизу кордонів з Україною приблизно 100 тисяч своїх військовослужбовців.

ʼРосійська сторона відкидає повідомлення про ймовірне вторгнення військ на територію України. За словами президента Росії Володимира Путіна, Москва має оборонну позицію, побоюючись, що Київ надто зближується з НАТО.